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Басаргин рассмотрит оппозиционных кандидатов в кабмин ПрикамьяСегодня в 10:54

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Их список представят 18 января.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с руководителями партийных фракций в региональном Заксобрании. В числе прочего речь шла о формировании нового правительства, передает "Уралинформбюро".

"Идея коалиционного принципа его формирования жива, и губернатор ждет от нас предложений. 18 января в течение рабочего дня мы представим список своих кандидатур в исполнительные органы власти Пермского края. Сказали "А" - скажем и "Б"!", - отметил координатор краевого отделения ЛДПР Олег Постников.

Кадровый состав обновленного правительства Пермского края будет определен до конца текущей недели. Реформа кабинета министров была запущена 22 декабря 2016 года. Основным ее пунктом является упразднение должности председателя правительства и передача его функционала главе региона.

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