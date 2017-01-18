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У губернатора Прикамья появился полноценный глава администрацииСегодня в 14:38

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Без приставки и.о.

Рустем Юсупов официально утвержден в должности главы администрации губернатора Пермского края. С 21 декабря 2016 года он работал в статусе исполняющего обязанности, но "испытательный срок" закончился, сообщил "Уралинформбюро" источник.

Алогично приставки и.о. лишился заместитель главы администрации губернатора Алексей Чусовитин.

Рокировка в окружении Виктора Басаргина началась в декабре 2016 года. Прежний руководитель его администрации Анатолий Маховиков был назначен советником главы региона, а его заместитель Александр Козенков уволился.

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