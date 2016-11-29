Его возглавит Надежда Каменская.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал в своей администрации департамент по управлению проектами губернатора и правительства региона. Возглавит его Надежда Каменская.

Задачей ведомства станет организация проектной работы в региональных структурах власти по реализации 11 приоритетных направлений развития, утвержденных федеральным кабмином. Общее руководство этим процессом доверено замруководителя администрации Евгению Гурарию, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

"Первоочередные мероприятия для полномасштабного внедрения проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области будут завершены в первом квартале 2017 года", – пояснил Евгений Гурарий.

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