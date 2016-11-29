×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский губернатор создал департамент по нацпроектамСегодня в 15:24

  • Текст

Его возглавит Надежда Каменская.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал в своей администрации департамент по управлению проектами губернатора и правительства региона. Возглавит его Надежда Каменская.

Задачей ведомства станет организация проектной работы в региональных структурах власти по реализации 11 приоритетных направлений развития, утвержденных федеральным кабмином. Общее руководство этим процессом доверено замруководителя администрации Евгению Гурарию, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

"Первоочередные мероприятия для полномасштабного внедрения проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области будут завершены в первом квартале 2017 года", – пояснил Евгений Гурарий.

Ранее по теме:
Советник Паслера перешел под крыло Тунгусова

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Маршрут народного гнева

Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus