Буш-старший попал в госпиталь в ТехасеСегодня в 16:58
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Его выпишут через несколько дней.
41-й президент США Джордж Буш-старший госпитализирован методистский госпиталь при Техасском медицинском центре. По словам официального представителя экс-главы государства Джин Бекер, его состояние оценивается как стабильное. Она отметила, что Джордж Буш может быть выписан уже через несколько дней, но причину госпитализации не называла, передает телеканал KHOU 11 News.
Ранее экс-президент заявил, что из-за слабого здоровья не сможет посетить церемонию инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне.
В последнее время Джордж Буш-старший "зачастил" в больницы. В 2015 году он сломал шейные позвонки, упав дома. За несколько лет до этого у него диагностировали сильный бронхит. Кроме того, 92-летний экс-президент страдает болезнью Паркинсона и передвигается исключительно в инвалидном кресле.
Джордж Буш-старший - самым пожилой из ныне здравствующих бывших глав США. Он руководил страной с 1989 по 1993 год. Его сын, Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом страны в 2001 году, а его младший брат Джеб проиграл Дональду Трампу в ходе праймериз, передает "Уралинформбюро".
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