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КРСУ возглавил бывший замминистра строительства Свердловской области18 января в 17:53

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Выходец из Краснотурьинска.

Совет директоров Корпорации развития Среднего Урала, в состав которого входят представители облправительства, утвердил нового гендиректора компании.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, им стал бывший замминистра строительства Сергей Киселев. Указом губернатора он был отстранен от должности еще 13 января 2017 года. До работы в правительстве Киселев занимал должность первого вице-президента в ООО "Богословская строительная компания".

Прежний гендиректор КРСУ Дмитрий Попов покинул свой пост в конце 2016 года в связи с окончанием трудового контракта.

В ближайшей перспективе одной из основных задач Корпорации развития Среднего Урала станет развитие индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске.

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