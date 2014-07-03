После отставки Ройзмана.

Гордума Екатеринбурга в ближайшие полтора месяца может вернуться к идее "сильного мэра". Такой проект вынашивается сейчас, сообщил "Уралинформбюро" источник в коридорах областной власти.

"Отношусь к этой инициативе положительно. Я считаю, что двуглавая система в Екатеринбурге себя не оправдала. Мы это видим, в частности, по тому недоразумению, которое происходит сейчас вокруг реформы транспортной системы. Глава муниципалитета должен проходить через всенародные выборы", - заявил агентству депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

"Слышал, что такая тема обсуждается, но решение еще не принято. Вариант рассматривается хоть и как гипотетический, но достаточно приемлемый", – подтвердил данные инсайдера руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Как отмечают источники агентства, сама инициатива может быть уже в ближайшее время вынесена на обсуждение гордумы Екатеринбурга. Технически сделать это не сложно – еще три года назад на публичных слушаниях утверждены "поправки Высокинского" в устав муниципалитета. Теперь очередь Заксобрания. "Только после того, как оно примет то или иное решение, можно будет вносить изменения в устав города. Никак иначе. Если такое изменение на уровне регионального законодательства будет, или хотя бы идея будет обсуждаться, то моя позиция не изменилась – я сторонник того, чтобы у Екатеринбурга был сильный мэр", - пояснил депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

"На местном уровне вопрос не решить – это должно делаться на уровне Заксобрания. После этого технически поправки могут быть обсуждены на уровне гордумы. Но чтобы провести выборы ближайшей осенью (одновременно с выборами губернатора - прим.ред.), необходимо, чтобы все это было сделано уже в ближайшее время", - подчеркивает глава горизбиркома Илья Захаров. Он добавил, что изменения возможны лишь при условии отставки действующего мэра Евгения Ройзмана.

"Ройзман так и так планирует выдвигаться на выборы губернатора. Кроме того, сейчас обсуждается проект, что он вместо Навального будет баллотироваться в президенты", - сообщил "Уралинформбюро" источник в мэрии. Другие эксперты эту версию подтверждают: "У Ройзмана уже после выборов было колоссальное разочарование в том, что он получил. Фактически он просто председатель думы, и никаких полномочий у него нет. И эта роль ему поднадоела. Можно заметить, что в последнее время все чаще вместо него заседания ведет Виктор Тестов (вице-спикер гордумы – прим.ред.)", - отмечает руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин.

Пожелавший остаться анонимным инсайдер "Уралинформбюро" предположил, что именно В.Тестов может быть одним из инициаторов изменений: "Он с ноября лоббирует этот вопрос".

При этом, как известно, Тестов давно является креатурой Владимира Тунгусова, первого вице-губернатора Свердловской области.

Также вероятным кандидатом на пост мэра эксперты называют вице-губернатора Александра Высокинского, у которого с Тунгусовым "сложные" отношения.

"Претендентов, видимо, будет несколько. Безусловно, кандидатура должна пройти согласование разных крыльев нашей вновь обновленной элиты. Это может быть и Тестов – его давно прочат на эту должность. Но может быть и Борзенков, и новый глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. Тем более есть такие подозрения, что последнего пестуют как раз на эту должность. Высокинский тот же – вариант, вопрос: захочет ли он сам?" - рассуждает руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Как настаивают инсайдеры "Уралинформбюро", на Заксобрании инициатива по возврату Екатеринбурга к выборам "сильного мэра" может быть рассмотрена уже на ближайшем заседании парламента, которое планируется провести 14 февраля.