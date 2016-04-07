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В администрацию Березовского нагрянули силовики18 января в 18:52

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Из-за ущемления прав сирот.

18 января 2017 года в администрации Березовского состоялась выемка документов, передает "Уралинформбюро". По данным СМИ, мероприятие проходило по поручению прокуратуры Свердловской области. Также присутствовали судебные приставы.

По информации надзорного ведомства, документы изымались из-за 78 неисполненных горадминистрацией судебных решений, большинство - по искам прокурора Березовского. Иски касаются вопросов предоставления жилья детям-сиротам, ненадлежащего состояния дорог, благоустройства территории.

Следует отметить, что в последнее время силовики - частые гости в администрации Березовского. Только в ноябре-декабре 2016 года они наведывались в мэрию трижды.

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