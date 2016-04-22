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Эсерами в Прикамье будет руководить женский "дуэт"Сегодня в 11:46

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Куликова и Доможирова.

Президиум центрального совета "Справедливой России" рекомендовал на должность секретаря бюро совета реготделения партии в Прикамье старшего преподавателя Пермского госуниверситета Ксению Доможирову. Решение было озвучено на заседании 18 января, передает "Уралинформбюро".

Днем ранее эсеры Прикамья провели заседание своего совета, на котором были приняты кадровые решения. В бюро, помимо Доможировой, вошли председатель ячейки СР в Дзержинском районе Перми Эдуард Ковалев, гендиректор ООО "Триумфнефтегаз" Александр Пономаренко, председатель ячейки в Нытвенском районе Владимир Щукин, замруководителя аппарата реготделения Александр Репин и новоиспеченный лидер эсеров Прикамья Вероника Куликова.

Последняя получила партийный пост 23 декабря 2016 года. Предшественница Куликовой – Дарья Эйсфельд – досрочно сложила полномочия в конце октября в связи с избранием на должность сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта.

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