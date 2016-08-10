Уже завтра.

Делегация Свердловской области на XVI съезде "Единой России" обещает стать одной из самых многочисленных. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе реготделения партии, в ней насчитывается 19 человек, уже в пятницу они будут в Москве. Съезд пройдет 21-22 января.

В соответствии с уставом партии, в список включены члены центральных руководящих органов: секретарь реготделения Виктор Шептий, член Генсовета партии, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев и член Высшего Совета партии, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Основную часть делегатов составляют секретари местных отделений. Решением XXX внеочередной отчетно-выборной конференции реготделения в декабре 2016 года было выбрано 11 человек: Светлана Бугуева, Ольга Муллина, Ольга Кудряшова, Эльдар Фахрутдинов, Любовь Кручинина, Людмила Опарина, Галина Сырба, Татьяна Яковлева, Анастасия Гуляева, Людмила Вейс, Екатерина Парадеева.

Также в состав делегации Свердловской области вошли спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, глава фракции ЕР в парламенте Елена Чечунова, заместитель секретаря реготделения, депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев, сити-менеджер столицы Урала Александр Якоб, руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, депутат Заксобрания Анатолий Сухов.

Наконец, по приглашению председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова, участие в пленарном заседании съезда примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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