Москва отказалась согласовывать главу свердловского исполкома ЕРСегодня в 12:46
- Текст
Предложенного Шептием.
Вопрос об утверждении главы исполкома свердловского реготделения "Единой России" отложен. Точная дата пока не называется. Как поясняют инсайдеры "Уралинформбюро", Москву не устроила предложенная кандидатура, а других претендентов так и не удалось найти.
Как ранее отмечали эксперты агентства, в свердловском реготделении сложилась странная ситуация, при которой уже месяц не могут сформировать новый состав исполкома. У прежних сотрудников еще в декабре 2016 года закончились трудовые контракты, продлевать которые они не захотели, в их числе и руководитель аппарата Иван Карякин. Найти замену мешает отсутствие денег при наличии большого объема задач и разруха в местных отделениях. Единственный, кто готов взвалить все это на себя, - Андрей Шумейко, помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова. Но его авторитета недостаточно для должности подобного уровня.
Официальное назначение главы исполкома свердловского реготделения должно было пройти 21 января на съезде партии в Москве. Скорее всего, этот вопрос отложат до весны. Причем первое время новый руководитель аппарата будет работать в статусе "и.о." - до следующего съезда (устав партии это позволяет). Пока же всей организационной работой придется заниматься лично секретарю отделения Виктору Шептию.
Ранее по теме:
Спонсоры разочарований
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиков
В ледовом городке.Сегодня в 19:01
Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуру
Отказавшись от старого регламента работы.Сегодня в 18:53
У 9-летнего челябинца в купели случился приступ
Одышки.Сегодня в 18:46
Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулы
В институте.Сегодня в 18:22
Прокуратура требует закрытия свалки в Верхней Пышме
И очистки земли.Сегодня в 18:14
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов
Удача улыбнулась.Сегодня в 18:12
В тюменских садах ввели карантин
По бешенству.Сегодня в 18:09
Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
В мэрию.Сегодня в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.Сегодня в 18:02
Под Первоуральском легковушка протаранила трактор
Погиб человек.Сегодня в 17:57
В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочка
И двое взрослых.Сегодня в 17:56
Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд
Для дачи показаний.Сегодня в 17:40
В Кургане санитара отправили за решетку за избиение пациента до смерти
На 7 лет.Сегодня в 17:38
В России упали цены на iPhone 7
Флагман стал дешевле.Сегодня в 17:31
По маршрутам транспортного бунта
Проехались члены Общественной палаты.
-
16 января в 12:06
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.26 декабря 2016 в 09:37
Единороссы переизбрали Шептия
На 5 лет.20 декабря 2016 в 15:02
От главы свердловских единороссов сбежал исполком
Устали от Шептия.10 ноября 2016 в 17:21
Новый глава свердловских единороссов будет назван 24 декабря
В партии приняли решение.10 октября 2016 в 16:05
ЕР огласила кандидатов в вице-спикеры свердловского Заксобрания
Их будет четверо.21 сентября 2016 в 18:51
Свердловский избирком озвучил полный список депутатов Заксобрания
Подведены итоги выборов.31 августа 2016 в 18:32
Однофамилец единоросса подозревается в избиении екатеринбуржца
Аукнется ли это партии власти?31 августа 2016 в 11:40
Шептий заявил о возврате "зарубежной помощи"
Избирком ждет доказательств.30 августа 2016 в 18:29
Избирательную кампанию главного свердловского единоросса спонсировали иностранцы
Шептий может остаться без мандата.10 августа 2016 в 17:57
В свердловской ЕР тренд к монополии Тунгусова
И зачистке "чужаков".
Главные новости
- Сегодня в 18:09Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
- Сегодня в 17:31По маршрутам транспортного бунта
- Сегодня в 16:48Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги
- Сегодня в 16:21Беспартийный Первоуральск
- Сегодня в 16:15"Брусника" с горчинкой
Аналитика
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.