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Москва отказалась согласовывать главу свердловского исполкома ЕРСегодня в 12:46

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Предложенного Шептием.

Вопрос об утверждении главы исполкома свердловского реготделения "Единой России" отложен. Точная дата пока не называется. Как поясняют инсайдеры "Уралинформбюро", Москву не устроила предложенная кандидатура, а других претендентов так и не удалось найти.

Как ранее отмечали эксперты агентства, в свердловском реготделении сложилась странная ситуация, при которой уже месяц не могут сформировать новый состав исполкома. У прежних сотрудников еще в декабре 2016 года закончились трудовые контракты, продлевать которые они не захотели, в их числе и руководитель аппарата Иван Карякин. Найти замену мешает отсутствие денег при наличии большого объема задач и разруха в местных отделениях. Единственный, кто готов взвалить все это на себя, - Андрей Шумейко, помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова. Но его авторитета недостаточно для должности подобного уровня.

Официальное назначение главы исполкома свердловского реготделения должно было пройти 21 января на съезде партии в Москве. Скорее всего, этот вопрос отложат до весны. Причем первое время новый руководитель аппарата будет работать в статусе "и.о." - до следующего съезда (устав партии это позволяет). Пока же всей организационной работой придется заниматься лично секретарю отделения Виктору Шептию.

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