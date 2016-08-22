Предвыборный штаб Навального откроется в ЕкатеринбургеСегодня в 13:47
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В феврале.
Екатеринбург наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском станет первым городом, где появится предвыборный штаб Алексея Навального. Он откроется в феврале, передает "Уралинформбюро".
"Основной боевой единицей предстоящей кампании будет региональный штаб. Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты", - рассказал руководитель его избирательной кампании Леонид Волков.
К середине 2017 года штабы оппозиционера планируют открыть в 73 городах России. В том числе: в Челябинске и Перми (март), а также в Тюмени (апрель).
"Мы построим агитационную машину - систему региональных штабов, которые будут решать три основные задачи: подготовка к сбору подписей, подготовка наблюдателей, агитация", - поясняет на своей интернет-странице Волков. По его словам, на эти цели потребуется не менее 150 миллионов рублей.
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