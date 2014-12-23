За выборами в регионах присмотрит соратник КириенкоСегодня в 15:39
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По "Росатому".
Курировать выборы в регионах России будет Александр Харичев – соратник первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко по работе в "Росатоме". По данным "Ведомостей", он получил пост замначальника управления внутренней политики (УВП) Кремля.
Примечательно, что Харичев уже трудился на этой должности в 2006-2009 годах. В госкорпорации под началом Кириенко он также занимался политикой в регионах, в частности, курировал проведение выборов в городах присутствия "Росатома", отмечает издание.
Причем пути Харичева и Кириенко пересекались не только в "Росатоме" - в 2000-2005 годах они работали в полпредстве президента РФ в Приволжском федеральном округе, передает "Уралинформбюро".
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