По "Росатому".

Курировать выборы в регионах России будет Александр Харичев – соратник первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко по работе в "Росатоме". По данным "Ведомостей", он получил пост замначальника управления внутренней политики (УВП) Кремля.

Примечательно, что Харичев уже трудился на этой должности в 2006-2009 годах. В госкорпорации под началом Кириенко он также занимался политикой в регионах, в частности, курировал проведение выборов в городах присутствия "Росатома", отмечает издание.

Причем пути Харичева и Кириенко пересекались не только в "Росатоме" - в 2000-2005 годах они работали в полпредстве президента РФ в Приволжском федеральном округе, передает "Уралинформбюро".