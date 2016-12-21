Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуруСегодня в 19:01
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Отказавшись от старого регламента работы.
Правительство Свердловской области на заседании 19 января упразднило постановление о регламенте работы кабинета министров, принятое в июне 2015 года, передает "Уралинформбюро".
По словам первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, признание документа недействительным необходимо, чтобы избежать двусмысленности. "Проект подготовлен с учетом рекомендаций прокуратуры", - добавил он.
Следует отметить, что пункт об упразднении данного постановления содержался в указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым в ноябре 2016 года. Эта строка, как и соседствующее с ней положение об утверждении временного регламента работы областного правительства, вызвала нарекания у надзорного ведомства. В прокуратуре посчитали, что глава региона, подписывая такой указ, вышел за пределы своих полномочий.
Постоянный регламент, более конкретно описывающий работу регионального кабмина, Куйвашев подписал в январе 2017 года. В документе помимо прочего скорректированы пункты, спровоцировавшие прокуратуру на обращение в суд.
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