Отказавшись от старого регламента работы.

Правительство Свердловской области на заседании 19 января упразднило постановление о регламенте работы кабинета министров, принятое в июне 2015 года, передает "Уралинформбюро".

По словам первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, признание документа недействительным необходимо, чтобы избежать двусмысленности. "Проект подготовлен с учетом рекомендаций прокуратуры", - добавил он.

Следует отметить, что пункт об упразднении данного постановления содержался в указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым в ноябре 2016 года. Эта строка, как и соседствующее с ней положение об утверждении временного регламента работы областного правительства, вызвала нарекания у надзорного ведомства. В прокуратуре посчитали, что глава региона, подписывая такой указ, вышел за пределы своих полномочий.

Постоянный регламент, более конкретно описывающий работу регионального кабмина, Куйвашев подписал в январе 2017 года. В документе помимо прочего скорректированы пункты, спровоцировавшие прокуратуру на обращение в суд.



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