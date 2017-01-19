×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулыСегодня в 18:46

  • Текст

В институте.

Начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов лишился должности из-за прогулов занятий в институте, сообщил руководитель ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев. По его словам, сейчас рассматривается несколько кандидатов на этот пост.

"Все витающие вокруг этой ситуации слухи и недомолвки – это всё неправда", - цитирует Киселева портал Tumix.Ru.

Стоит напомнить, что Китова отправили в отставку в декабре 2016 года по решению аттестационной комиссии. Тогда неофициально говорилось о злоупотреблении алкоголем Киселева и интригах, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus