В институте.

Начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов лишился должности из-за прогулов занятий в институте, сообщил руководитель ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев. По его словам, сейчас рассматривается несколько кандидатов на этот пост.

"Все витающие вокруг этой ситуации слухи и недомолвки – это всё неправда", - цитирует Киселева портал Tumix.Ru.

Стоит напомнить, что Китова отправили в отставку в декабре 2016 года по решению аттестационной комиссии. Тогда неофициально говорилось о злоупотреблении алкоголем Киселева и интригах, передает "Уралинформбюро".