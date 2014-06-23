В Екатеринбург прилетел Сергей ШойгуСегодня в 09:04
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Он примет участие в военных сборах.
Вечером 19 января 2017 года в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл самолет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту, сообщили "Уралинформбюро" собственные источники.
В уральской столице глава ведомства примет участие в этапе учений Вооруженных сил РФ. Они посвящены действиям в условиях военной угрозы и боевых действий. Еще два этапа сборов запланированы в Москве и Южном военном округе.
Получить официальный комментарий пресс-службы ЦВО о визите Сергея Шойгу в Екатеринбург не удалось.
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