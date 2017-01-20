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Аргументы России и Украины в споре о 3-миллиардном долге закончилисьСегодня в 09:55

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Слово за судьей.

19 января Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией в размере 3 миллиардов долларов. Судья Уильям Блэр взял время на принятие решения, передает ТАСС.

По предположению сторон, на это могут уйти месяцы. А если последует апелляция, то разбирательство может растянуться еще на несколько лет, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что Москва выдала кредит на 3 миллиарда долларов Киеву в декабре 2013 года при президенте Викторе Януковиче. Средства поступили через выкуп украинских еврооблигаций. Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия отказалась и обратилась в Высокий суд Лондона. В мае прошлого года новый президент Украины Петр Порошенко ввел бессрочный мораторий на выплату долга.

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