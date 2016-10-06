Германии и Великобритании.

Россия ежедневно подвергается большому количеству хакерских атак, в том числе из США, Германии и Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, не может быть и речи, что за этим стоят правительства названных стран, передает "Уралинформбюро". Также он опроверг утверждения, что Владимир Путин и российские власти якобы причастны к кибератакам на ресурсы политических организаций США, передает BBC.

"Нет никаких действий. Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими атаками. Если они на самом деле были", - отметил Песков.

Стоит напомнить, что американские власти не раз заявляли о происках хакеров во время избирательной кампании на пост президента США в 2016 года, которые повлияли на исход выборов. Взломщики якобы работали по заказу российских властей.