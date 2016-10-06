Россия ежедневно отражает массу кибератак из СШАСегодня в 11:41
- Текст
Германии и Великобритании.
Россия ежедневно подвергается большому количеству хакерских атак, в том числе из США, Германии и Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, не может быть и речи, что за этим стоят правительства названных стран, передает "Уралинформбюро". Также он опроверг утверждения, что Владимир Путин и российские власти якобы причастны к кибератакам на ресурсы политических организаций США, передает BBC.
"Нет никаких действий. Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими атаками. Если они на самом деле были", - отметил Песков.
Стоит напомнить, что американские власти не раз заявляли о происках хакеров во время избирательной кампании на пост президента США в 2016 года, которые повлияли на исход выборов. Взломщики якобы работали по заказу российских властей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:09
В Челябинске педофил заставил детей смотреть порно
Он привел к себе трех мальчиков.Сегодня в 12:59
Обезьяны помогли найти корни любви
Во всем виноваты самцы.Сегодня в 12:39
Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
Устав ждать жилье.Сегодня в 12:35
В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы
Предыдущие проверки ничего не дали.Сегодня в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.Сегодня в 12:17
"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 раза
Lada Vesta замахнулась на Германию.Сегодня в 12:06
На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржей
Крещенских.Сегодня в 11:59
Тюменца с килограммом гашиша поймали в Казани
Его арестовали.Сегодня в 11:54
Челябинец умер на пороге школы
Проводив ребенка.Сегодня в 11:52
Правительство перекраивает карту России
Укрупняя регионы.Сегодня в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.Сегодня в 11:41
Россия ежедневно отражает массу кибератак из США
Германии и Великобритании.Сегодня в 11:36
В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детей
Столкнулись две иномарки.Сегодня в 11:25
Средний Урал закружит метель
На уик-энд.Сегодня в 11:18
Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
-
16 января в 12:04
Трамп обменяет санкции на ракеты
Суля Путину "временный" кредит доверия.06 октября 2016 в 17:48
Мировые лидеры присядут на уши Путину в день его рождения
Воспользовавшись случаем.18 сентября 2016 в 14:05
Путин будет следить за СМИ с "Катюшей"
За 79 миллионов рублей.12 июля 2016 в 17:47
Путин может уступить президентское кресло даме
Заявил Дмитрий Песков.15 июня 2016 в 09:47
Путин поручил удешевить ипотеку
Кабмин в раздумьях.14 апреля 2016 в 16:48
Президент РФ посоветовал США умерить имперские амбиции
И проявить уважение.08 октября 2015 в 10:31
Британские военные будут следить за Россией из Прибалтики
Разместив там свои части.17 февраля 2014 в 08:35
В США ведущий телешоу умер от укуса гадюки
Отказавшись от медпомощи.17 февраля 2014 в 08:11
Умирающий в США Ярошенко попросил Путина вернуть его на Родину
Чтобы повидаться с родственниками.24 октября 2013 в 09:42
Спецслужбы США поймали на прослушке мобильника Меркель
Белый дом официально пока не сознался.
Главные новости
- Сегодня в 12:39Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
- Сегодня в 11:54Челябинец умер на пороге школы
- Сегодня в 11:25Средний Урал закружит метель
- Сегодня в 11:18Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
- Сегодня в 10:10Шарташ на баррикадах
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.