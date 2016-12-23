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Россия выиграет от столкновения Путина с НавальнымСегодня в 14:00

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На президентских выборах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие на следующих выборах главы государства серьезной оппозиции будет полезно стране, передает "Уралинформбюро".

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", - сказал в интервью BBC Песков.

Однако гарантировать участие в выборах того же Алексея Навального чиновник, по его словам, не может, поскольку регистрация кандидатов – прерогатива Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем Песков отметил, что как гражданин России будет рад, если Владимир Путин пойдет на новый президентский срок.

Следующие выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года. Победивший на них кандидат будет руководить страной до 2024 года.

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