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В Зауралье кандидатам в депутаты урежут срокСегодня в 16:23

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Выдвижения.

Курганская областная дума рассмотрит инициативу о сокращении сроков выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. Пересмотреть соответствующий закон предлагает региональный избирком.

По действующему положению на выдвижение кандидата или партийного списка и сбор подписей в поддержку отводится 40 дней. Предлагается сократить этот срок до 25 дней, передает "Уралинформбюро".

Проблема в том, что большинство претендентов на мандат подают документы в последний день. В связи с этим комиссия не успевает обработать полученные данные и подготовить списки для жеребьевки времени агитации в СМИ.

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