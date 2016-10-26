В Зауралье кандидатам в депутаты урежут срокСегодня в 16:23
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Выдвижения.
Курганская областная дума рассмотрит инициативу о сокращении сроков выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. Пересмотреть соответствующий закон предлагает региональный избирком.
По действующему положению на выдвижение кандидата или партийного списка и сбор подписей в поддержку отводится 40 дней. Предлагается сократить этот срок до 25 дней, передает "Уралинформбюро".
Проблема в том, что большинство претендентов на мандат подают документы в последний день. В связи с этим комиссия не успевает обработать полученные данные и подготовить списки для жеребьевки времени агитации в СМИ.
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