В рамках госконтракта.

Министр обороны России Сергей Шойгу, приехавший в Екатеринбург на сборы, посетил "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и проверил выполнение госконтракта.

Как доложили представители предприятия, с 2019 года УЗГА может начать поставки в войска модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост". "Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства", - подчеркнули на заводе.

Известно, что беспилотники "Форпост" использовались российскими военными в ходе операций в Сирии, передает "Уралинформбюро".

Как добавили в пресс-службе Центрального военного округа, министр также заслушал доклад командующего войсками ЦВО Владимира Зарудницкого и проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления. Кроме того, он возложил венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову,