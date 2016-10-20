Шойгу проверил ход работ на УЗГАСегодня в 15:28
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В рамках госконтракта.
Министр обороны России Сергей Шойгу, приехавший в Екатеринбург на сборы, посетил "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и проверил выполнение госконтракта.
Как доложили представители предприятия, с 2019 года УЗГА может начать поставки в войска модернизированного комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост". "Это будут комплексы полностью на элементной базе российского производства", - подчеркнули на заводе.
Известно, что беспилотники "Форпост" использовались российскими военными в ходе операций в Сирии, передает "Уралинформбюро".
Как добавили в пресс-службе Центрального военного округа, министр также заслушал доклад командующего войсками ЦВО Владимира Зарудницкого и проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления. Кроме того, он возложил венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову,
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