2 министерства пока без руководителей.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на совещании 20 января представил новый состав правительства региона, передает "Уралинформбюро".

Как и анонсировалось, полномочия председателя кабмина отошли краевому главе. Из числа заместителей предыдущего премьера на своих постах остались Владимир Рыбакин, Ирина Ивенских, Роман Кокшаров, Елена Абузярова. Также при своем остался Алексей Чибисов, который параллельно с постом вице-премьера возглавляет министерство промышленности, предпринимательства и торговли.

Новоиспеченных заместителей трое: Татьяна Абдуллина, Виктор Агеев (также возглавил министерство экономического развития и инвестиций) и Сергей Галянин (возглавил министерство строительства и ЖКХ).

У руля министерства образования и науки осталась Раиса Кассина, пост министра по делам Коми-Пермяцкого округа сохранил Виктор Рычков, Николай Гончаров продолжит руководить министерством по управлению имуществом и земельным отношениям, Константин Черемушкин - министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Руководители с приставкой и.о. пока что в шести министерствах. Здравоохранением заведует Вадим Плотников, за культуру отвечает Галина Кокоулина, за финансами следит Антон Бахлыков, за соцразвитием - Павел Фокин, Олег Глызин командует по линии физкультуры, спорта и туризма. Также в новом правительстве появилось министерство территориальной безопасности, и.о. руководителя которого назначен Андрей Ковтун.

К настоящему моменту не утверждены главы министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также министерства транспорта и связи.

Реформа правительства Пермского края была запущена 22 декабря 2016 года. Ее необходимость объяснялась курсом на укрепление региональной власти, повышением ответственности и эффективности работы чиновников, а также концентрацией сил для решения актуальных задач социально-экономического развития.

По словам губернатора Виктора Басаргина, первое заседание в новом составе правительство региона проведет 26 января.