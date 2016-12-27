От имени The New York Times.

На странице The New York Times в "Твиттере" появилась информация о готовящемся нападении РФ на США, пишут американские СМИ.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге утром 22 января.

Вскоре оказалось, что аккаунт был взломан хакерами, передает "Уралинформбюро". Издание объявило о начале расследования инцидента и удалении нескольких твитов, опубликованных без разрешения.