Хакеры напугали американцев ракетным ударом ПутинаСегодня в 09:15
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От имени The New York Times.
На странице The New York Times в "Твиттере" появилась информация о готовящемся нападении РФ на США, пишут американские СМИ.
"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге утром 22 января.
Вскоре оказалось, что аккаунт был взломан хакерами, передает "Уралинформбюро". Издание объявило о начале расследования инцидента и удалении нескольких твитов, опубликованных без разрешения.
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