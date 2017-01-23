Капстроительство на Среднем Урале отдано в "семейный подряд"Сегодня в 12:26
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Под контролем Тунгусова.
Новым начальником Управления капитального строительства Свердловской области стал депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев. Информация о назначении размещена на сайте регионального минстроя, сообщает "Уралинформбюро".
Должность главы УКСа оставалась вакантной с ноября 2016 года, после увольнения Марины Курьяновой. Та считалась ставленником экс-премьера области Дениса Паслера, покинувшего правительство в ходе реформы региональной системы власти. Предполагалось, что место Курьяновой освободили под некоего протеже главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, но имя не называлось.
В гордуме Олег Кагилев считается представителем "лагеря горадминистраци", ранее подконтрольного Владимиру Тунгусову. По большинству вопросов он голосовал в соответствии с установками мэрии.
Кроме того, депутат с 2009 года возглавляет строительную компанию "Неокрил", которая за эти годы заключила порядка 140 госконтрактов, большей частью по строительству и реконструкции объектов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В числе прочего это реконструкция нижнетагильского Театра драмы, школ в Железнодорожном районе Екатеринбурга и здания суда Кировского района.
Стоит отметить, что отец депутата Владимир Кагилев возглавляет Управление капитального строительства Екатеринбурга – эта структура полностью зависит от решений горадминистрации.
В целом, как отмечают эксперты "Уралинформбюро", с назначением Олега Кагилева на новую должность распределение основной части средств областного бюджета на строительство оказалось фактически на семейном подряде, подконтрольном главе администрации губернатора.
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