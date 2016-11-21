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Шептий лишился места в генсовете "Единой России"Сегодня в 11:34

Из-за низкого результата ЕР на выборах.

В Москве 22 января завершил работу федеральный съезд "Единой России". "Медведи" сформировали руководящие органы партии на ближайшие 5 лет, передает "Уралинформбюро".

Председателем ЕР единогласно переизбран российский премьер Дмитрий Медведев. Во главе высшего совета партии остался Борис Грызлов, а Сергей Неверов сохранил за собой пост секретаря генерального совета. Причем в составе последнего произошли существенные изменения: по решению съезда он обновлен более чем наполовину.

От Свердловской области в генсовет ЕР вошли двое – депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев и секретарь Новобашкарского первичного отделения Ольга Кудряшова.

"Каждый регион представляют секретари партийных отделений. Треть – это секретари региональных отделений, у которых результат на выборах выше 54,2% – это среднероссийский результат голосования за партию "Единая Россия". Остальные субъекты, в том числе Свердловская область, представлены руководителями местных и первичных отделений, которые также показали наивысший результат на выборах. Это бескомпромиссный и достаточно объективный подход", - пояснил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, лишившийся места в генсовете.

Следует напомнить, что в Свердловской области ЕР набрала порядка 40% голосов, тогда как в вотчине Кудряшовой (Горноуральское отделение) "медведей" поддержали более 80% избирателей.

Кроме того, партийный пост получил еще один свердловчанин - место в высшем совете "Единой России" занял глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
из народа мы Сегодня в 12:24

Дак за это Плюшевого надо лишить всех мест, поэтому мы за его ЕР и не голосовали, в первую очередь из-за Плюшевого. Нам на этого Шептия как-то никак, а вот Плюшевый реально достал своей глупостью , непрофессионализмом и чванством!

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