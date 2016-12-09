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Куйвашев собрал команду министру энергетикиСегодня в 14:22

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Назначив двух замов.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области произошли кадровые перестановки. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении первым замминистра Игоря Чикризова, а заместителем министра – Андрея Кислицына, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Игорь Чикризов до настоящего момента занимал должность замминистра. На этот пост он был назначен в 2008 году. Ранее работал в "Территориальной генерирующей компании № 9". В должности первого зама он будет курировать стратегическое развитие ТЭК и ЖКХ.

Андрей Кислицын – выходец из Заречного. С 2000 по 2003 год работал начальником техотдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. Затем возглавил муниципалитет, а в 2012-2014 годах работал замглавы минэнергетики Свердловской области. На вновь занятом посту Кислицын будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона.

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