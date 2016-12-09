Куйвашев собрал команду министру энергетикиСегодня в 14:22
- Текст
Назначив двух замов.
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области произошли кадровые перестановки. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении первым замминистра Игоря Чикризова, а заместителем министра – Андрея Кислицына, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Игорь Чикризов до настоящего момента занимал должность замминистра. На этот пост он был назначен в 2008 году. Ранее работал в "Территориальной генерирующей компании № 9". В должности первого зама он будет курировать стратегическое развитие ТЭК и ЖКХ.
Андрей Кислицын – выходец из Заречного. С 2000 по 2003 год работал начальником техотдела управления капитального строительства Белоярской АЭС. Затем возглавил муниципалитет, а в 2012-2014 годах работал замглавы минэнергетики Свердловской области. На вновь занятом посту Кислицын будет курировать вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 16:52
В Екатеринбурге проснулись клещи
Зарегистрирован первый укус.Сегодня в 16:49
На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
Погибли два человека.Сегодня в 16:44
В Перми лыжник нашел человеческую ногу
В лесу.Сегодня в 16:41
Один дома: в Прикамье 3-летний ребенок поджег елку и погиб
Мать оставила его почти на сутки.Сегодня в 16:38
В Екатеринбурге пятый день ищут студентку
Медицинского колледжа.Сегодня в 16:35
На Южном Урале экс-чиновника будут судить за обиженных сирот
Их запихнули в дом-развалюху.Сегодня в 16:33
У депутата Карапетяна осталось 4 дня на доказательство своей невиновности
По делу о пьяной езде.Сегодня в 16:24
В Тюмени трое детей отравились лекарствами
Младшему из них - 5 месяцев.Сегодня в 16:16
На юге Екатеринбурга возведут 5 миллионов жилых "квадратов"
Но сначала технопарк.Сегодня в 16:01
Мать с двумя детьми пострадали в тройном ДТП под Первоуральском
Столкнулись Renault, Nissan и Lexus.Сегодня в 15:58
Уральцев предупредили об обрушении зданий
И обвале дорог.Сегодня в 15:49
Незаконный вывоз капитала за рубеж со Среднего Урала вырос в 4 раза
Поставлен пятилетний рекорд.Сегодня в 15:28
В Елани 300 семей военных лишают жилья
Они вышли на митинг.Сегодня в 15:14
В Магадане продают бензин по талонам
Танкер не доплыл до Колымы.Сегодня в 15:12
Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочку
Ему грозит пожизненный срок.
-
09 декабря 2016 в 16:53
"Олимпийская" советница Куйвашева взялась за молодежную политику
Во главе регионального департамента.29 ноября 2016 в 11:19
Учайкина добавила политических очков Тунгусову
Указ о назначении подписан.25 ноября 2016 в 14:38
Выходец из "Свердловскавтодора" надел костюм министра
С корабля - на бал.08 ноября 2016 в 12:22
Куйвашев выберет себе 8 заместителей
Трое определены.19 октября 2016 в 14:40
Куйвашев взял в советники олимпийскую чемпионку
Ольга Глацких будет курировать молодежную политику.09 июня 2016 в 19:39
Пересторонин занял кресло в свердловском правительстве
Официально.28 апреля 2016 в 19:11
Куйвашев поставил вице-премьера во главе оскандалившегося МУГИСО
Сергея Зырянова.18 марта 2016 в 11:35
Экс-мэр Астахов недолго был безработным
Он возглавит управленческий округ.07 июля 2015 в 12:58
На Среднем Урале впервые назначат мэра
В Туринске.04 августа 2014 в 14:40
В сентябре на Урале появится главк ЦБ РФ
Он объединит 6 регионов.
Главные новости
- Сегодня в 16:49На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
- Сегодня в 16:38В Екатеринбурге пятый день ищут студентку
- Сегодня в 15:12Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочку
- Сегодня в 14:10В Артях мать и пятеро детей отравились угарным газом
- Сегодня в 13:30Бездомный собачий полк
Аналитика
Бездомный собачий полк
Держит в страхе свердловчан.
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?