По делу о пьяной езде.

В мировой суд Железнодорожного района Екатеринбурга до сих пор не поступило заявление от депутата свердловского Заксобрания Армена Карапетяна об обжаловании лишения его водительских прав.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного суда, решение было вынесено 12 января, на подачу апелляции отводится 10 дней, исключая выходные, то есть срок обжалования истекает 26 января – через 4 дня.

Армен Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь на 11 декабря 2016 года. Народный избранник оказался подшофе, он отказался показывать водительское удостоверение и проходить медосвидетельствование. Видеозапись разбирательств с депутатом попала в Сеть. 12 января 2017 суд суд лишил его прав на 1 год и 7 месяцев, а также назначил штраф в 30 тысяч рублей. Сразу после процесса адвокат парламентария заявил журналистам, что решение обязательно будет обжаловано.