Губернаторам позволят снимать мэров23 января в 17:42
- Текст
В связи с утратой доверия.
Главы российских субъектов могут получить право снимать градоначальников в связи с утратой доверия. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы РФ, передает "Уралинформбюро".
Анонсированный документ также предполагает создание реестра чиновников, уволенных из госорганов по той же причине. Потерявшие доверие, по задумке разработчиков проекта, не должны более допускаться к госслужбе.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:40
Свердловский депутат подарил детям варежки ручной работы
От бабушек.Сегодня в 12:36
Рационализаторы сэкономили ММК почти 600 миллионов
В 2016 году.Сегодня в 12:34
Областные ревизоры тормознули выборы главы Дегтярска
Кандидаты не впечатлили.Сегодня в 12:25
Попавший под автобус екатеринбуржец получил перелом черепа
Он перебегал дорогу.Сегодня в 12:22
Экс-депутату Таскаеву грозят судом
Договориться не получается.Сегодня в 12:16
Компания из Подмосковья банкротит Высокогорский ГОК
Комбинат не расплатился за оборудование.Сегодня в 12:06
В Салехарде ребенок получил ожог в детсаду
Усевшись на батарею.Сегодня в 11:55
Обама "шиканул" под носом у Трампа
В последний день работы.Сегодня в 11:43
На те же грабли: женщины чаще мужчин хотят случайного секса
Несмотря на негативный опыт.Сегодня в 11:40
Мэрия "повысила" управление образования Екатеринбурга
До департамента.Сегодня в 11:33
Екатеринбургский экс-милиционер пытался создать армию зомби
Убивая бомжей.Сегодня в 11:16
60% россиян утонули в соцсетях
Зависимость растет.Сегодня в 11:11
Китай укрепил границу с Россией ядерными ракетами
Чтобы утереть нос Трампу.Сегодня в 10:54
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?Сегодня в 10:45
Путин рассекретит сведения о доходах врио губернаторов
Временный статус не спасет.
-
Сегодня в 10:45
Путин рассекретит сведения о доходах врио губернаторов
Временный статус не спасет.13 декабря 2016 в 13:23
Свердловское ЗакСо доверило назначение мэров губернатору
Самоустранившись.22 ноября 2016 в 18:46
Спросите Ройзмана в фуфайке
О планах президентства.19 сентября 2016 в 12:48
Как Тунгусов у Путина победу украл
На парламентских выборах.07 июня 2016 в 13:39
Свердловские "паровозики" для "Единой России"
На кремлевском столе.25 апреля 2016 в 08:25
Ройзман не идет в Госдуму и готовится к губернаторству
Дождемся 2017 года.18 марта 2016 в 11:35
Экс-мэр Астахов недолго был безработным
Он возглавит управленческий округ.15 июня 2015 в 14:15
Свердловский депутат Госдумы метит в губернаторы
Камчатского края.04 июня 2015 в 11:22
Губернаторам дадут только один шанс
Лишив возможности переизбраться.27 марта 2015 в 17:07
Дума Заречного избавилась от мэрских выборов
Теперь слово за губернатором и Заксобранием.
Главные новости
- Сегодня в 12:06В Салехарде ребенок получил ожог в детсаду
- Сегодня в 10:54Вынь да под нож
- Сегодня в 10:23В Екатеринбурге убегавшая от собак девочка провалилась в люк
- Сегодня в 09:35В Екатеринбурге закрыли для автобусов улицу Блюхера
- Сегодня в 08:53В Красноуфимске пьяный инспектор ГИБДД устроил драку
Аналитика
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?
Бездомный собачий полк
Держит в страхе свердловчан.
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".