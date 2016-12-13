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Губернаторам позволят снимать мэров23 января в 17:42

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В связи с утратой доверия.

Главы российских субъектов могут получить право снимать градоначальников в связи с утратой доверия. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы РФ, передает "Уралинформбюро".

Анонсированный документ также предполагает создание реестра чиновников, уволенных из госорганов по той же причине. Потерявшие доверие, по задумке разработчиков проекта, не должны более допускаться к госслужбе.

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