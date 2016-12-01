Исправились.

Свердловская прокуратура отозвала свой иск к региональному правительству, который 23 января должен был рассматриваться в областном суде. Надзорное ведомство оспаривало временный регламент работы кабмина, утвержденный в ноябре 2016 года. Основные претензии были связаны с тем, что президиуму правительства разрешалось принимать решения путем заочного голосования, но не уточнялось, в каких случаях это допустимо.

Еще до заседания суда, 12 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый регламент работы кабмина, в котором претензии прокуратуры были учтены. В связи с этим, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, надзорное ведомства от иска отказалось, и производство по нему прекращено.