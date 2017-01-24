Обама "шиканул" под носом у ТрампаСегодня в 11:55
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В последний день работы.
Администрация экс-президента США Барака Обамы за несколько часов до инаугурации нового президента Дональда Трампа перевела Палестине 221 миллион долларов. Против такого шага долгое время выступали члены Республиканской партии Конгресса США, пишет Associated Press.
Конгресс был официально уведомлен о решении администрации утром 20 января. Средства предназначены для гуманитарной помощи в регионе Западный берег реки Иордан и в секторе Газа, а также поддержки реформ. Часть суммы должна быть направлена на осуществление "надлежащего политического управления и верховенства права" в Палестинском государстве.
Кроме того, было выделено 4 миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, и еще 1,25 миллиона – организациям под эгидой ООН. Представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии перечислено 1,05 миллиона, передает "Уралинформбюро".
Как отмечает AP, решение бывшей администрации может вызвать негативную реакцию ряда членов Конгресса, а также нового президента Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании он обещал наладить отношения между США и Израилем, которые, по его словами, были испорчены администрацией Обамы. Трамп уже пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом в феврале, а также поддержал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
В ноябре 2016 года министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что приход к власти Дональда Трампа даст возможность отказаться от создания Палестинского государства. "Ни для кого не секрет: я думаю, что создание Палестины в сердце Израиля было большой ошибкой. Я считаю, мы должны принести альтернативные новые идеи вместо нынешнего подхода, предусматривающего существование Палестинского государства", - отметил он.
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