Путин рассекретит сведения о доходах врио губернаторов Сегодня в 10:45
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Временный статус не спасет.
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, закрепляющий за врио губернаторов обязанность отчитываться о доходах и имуществе, передает "Уралинформбюро".
Сейчас такая норма прописана для глав субъектов страны, работающих на постоянной основе. По аналогии с ними документ предполагает отчет в течение 15 дней со дня назначения о доходах за предшествовавший этому календарный год, а также имуществе на день получения поста врио губернатора. Также последних обяжут предоставлять аналогичные сведения о членах своих семей.
При этом если в год назначения чиновник уже отчитывался, повторно ему этого делать не придется.
Размещаться отчеты будут на официальных сайтах госорганов субъекта РФ в Интернете.
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