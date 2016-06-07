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Путин рассекретит сведения о доходах врио губернаторов Сегодня в 10:45

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Временный статус не спасет.

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, закрепляющий за врио губернаторов обязанность отчитываться о доходах и имуществе, передает "Уралинформбюро".

Сейчас такая норма прописана для глав субъектов страны, работающих на постоянной основе. По аналогии с ними документ предполагает отчет в течение 15 дней со дня назначения о доходах за предшествовавший этому календарный год, а также имуществе на день получения поста врио губернатора. Также последних обяжут предоставлять аналогичные сведения о членах своих семей.

При этом если в год назначения чиновник уже отчитывался, повторно ему этого делать не придется.

Размещаться отчеты будут на официальных сайтах госорганов субъекта РФ в Интернете.

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