Чтобы утереть нос Трампу.

КНР разместила межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Об этом 24 января написала китайская газета Global Times.

По данным издания, фото новейших ракетных установок DF-41 появились накануне в интернете. "Игра мускулами" может быть связана со сменой власти в США, отмечают авторы публикации. Поднебесная дает понять президенту Дональду Трампу и всему миру, что готова отразить любые попытки вторжения.

Китай разрабатывал ядерные ракеты при поддержке СССР с середины прошлого века, передает "Уралинформбюро". О комплексе DF-41 заговорили в 2014 году. Предположительно, он имеет 10-12 блоков индивидуального наведения и максимальную дальность около 14 тысяч километров.