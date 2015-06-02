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Мэрия "повысила" управление образования Екатеринбурга Сегодня в 11:40

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До департамента.

На первом в 2017 году заседании гордума Екатеринбурга единогласно утвердила переименование управления образования в департамент, сообщает "Уралинформбюро".

Горадминистрация пыталась это сделать еще 3 года назад, но столкнулась с жестким сопротивлением со стороны депутатов. Те за техническими правками усмотрели попытку сохранения контроля мэрии за бюджетными деньгами в случае реализации плана по разделу города на 7 муниципалитетов. Последние могли получить финансовую самостоятельность в сфере образования, но в случае создания профильного департамента - рычаги управления остались бы у мэрии. Сторонники губернатора в гордуме блокировали такое развитие событий.

Теперь, когда спорить не о чем, горобраз получил новый статус.

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