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СР и КПРФ включились в борьбу за места в гордуме Екатеринбурга24 января в 13:33

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"Медведи" определяются с кандидатами.

Решение об участии в довыборах депутатов гордумы Екатеринбурга приняли еще 2 парламентские партии. 23 января со своими кандидатами определились коммунисты и эсеры, передает "Уралинформбюро".

Реготделение КПРФ делает ставку на помощника депутата гордумы Святослава Штукина (округ №8) и помощника депутата свердловского Заксобрания Евгения Старокожева (округ №14).

Отделение "Справедливой России" выдвигает экс-кандидата в думу Белоярского ГО Павла Андреева (округ №8) и экс-кандидата в Заксобрание Юрия Оносова (округ №14).

Ранее своих представителей - Григория Вихарева и Евгения Кеосьяна - на довыборы выставили либерал-демократы Среднего Урала. Единороссы, в свою очередь, проводят внутрипартийные праймериз – на 2 места претендуют 11 человек.

Помимо парламентских партий, в борьбу за депутатские кресла включились "Российская партия пенсионеров за справедливость", "Партия пенсионеров России", "Зеленые", "Защитники Отечества" и семеро самовыдвиженцев.

Ранее по теме:
Довыборы в думу Екатеринбурга начнутся 8 марта

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