×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Областные ревизоры тормознули выборы главы ДегтярскаСегодня в 12:34

  • Текст

Кандидаты не впечатлили.

В Дегтярске затягиваются выборы главы городского округа. Назначенный на 24 января заключительный этап конкурса по отбору кандидатов не состоялся.

"Члены конкурсной комиссии от губернатора оказали беспрецедентное давление на членов комиссии от гордумы", - рассказала "Уралинформбюро" председатель дегтярского депутатского корпуса Ольга Хисамова. По ее словам, областные ревизоры посчитали, что ни один из шести дошедших до заключительного этапа претендентов не соответствует должности градоначальника.

По итогам двух предыдущих туров, наибольшее количество очков набрали две женщины: ведущий специалист по капитальному строительству и ЖХК отдела по управлению городским хозяйством горадминистрации Наталья Кузнецова и пенсионерка Татьяна Васильева. Чуть отстал от них гендиректор Дегтярского машиностроительного завода Валерий Малыгин.

Нынешний глава ГО Игорь Бусахин, который лоббировал возведение на городских территориях сурьмяного завода, на второй этап конкурса не явился и был снят с гонки. При этом, когда он только подал документы на участие, депутаты гордумы опасались, что конкурсная комиссия может "подложить им свинью" - вынесет на суд представительного органа две кандидатуры: Бусахина и его зама Сергея Логиновских. В этом случае народные избранники были готовы бойкотировать голосование.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus