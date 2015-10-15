Кандидаты не впечатлили.

В Дегтярске затягиваются выборы главы городского округа. Назначенный на 24 января заключительный этап конкурса по отбору кандидатов не состоялся.

"Члены конкурсной комиссии от губернатора оказали беспрецедентное давление на членов комиссии от гордумы", - рассказала "Уралинформбюро" председатель дегтярского депутатского корпуса Ольга Хисамова. По ее словам, областные ревизоры посчитали, что ни один из шести дошедших до заключительного этапа претендентов не соответствует должности градоначальника.

По итогам двух предыдущих туров, наибольшее количество очков набрали две женщины: ведущий специалист по капитальному строительству и ЖХК отдела по управлению городским хозяйством горадминистрации Наталья Кузнецова и пенсионерка Татьяна Васильева. Чуть отстал от них гендиректор Дегтярского машиностроительного завода Валерий Малыгин.

Нынешний глава ГО Игорь Бусахин, который лоббировал возведение на городских территориях сурьмяного завода, на второй этап конкурса не явился и был снят с гонки. При этом, когда он только подал документы на участие, депутаты гордумы опасались, что конкурсная комиссия может "подложить им свинью" - вынесет на суд представительного органа две кандидатуры: Бусахина и его зама Сергея Логиновских. В этом случае народные избранники были готовы бойкотировать голосование.