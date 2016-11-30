Кремль дал сигнал по Куйвашеву24 января в 17:19
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Губернатор будет работать дальше.
24 января пресс-служба Кремля опубликовала на сайте kremlin.ru информацию о встрече Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Без указания даты аудиенции, и по сути как фрагмент президентской видеохроники.
Между тем в журналистских кругах об этой встрече говорили, как о свершившемся факте, еще на прошлой неделе. От того, пройдет ли беседа Путина с Куйвашевым и в каком ключе, наблюдатели ожидали ответа на главный для Свердловской области вопрос 2017 года – пойдет ли действующий губернатор на сентябрьские выборы?
Сейчас с 99% уверенностью можно предсказать, что Евгений Куйвашев будет главным кандидатом Кремля и "Единой России", а также основным претендентом на победу осенью нынешнего года. Его полномочия заканчиваются в мае, и теперь следует ожидать новой встречи с президентом для перехода Куйвашева в статус временно исполняющего обязанности главы региона. По сложившейся традиции Кремль выставляет заслужившим оценку "врио" за пару тройку-тройку месяцев до истечения основного срока губернаторских полномочий.
Как утверждают инсайдеры "Уралинформбюро", основная политическая интрига года сегодня умерла. Евгений Куйвашев продемонстрировал готовность и способность продолжить свою губернаторскую работу, а глава государства не высказал возражения, которым могла бы быть критическая оценка из его уст.
Следует отметить, что 25 января в "Областной газете" выйдет традиционная новогодняя статья Евгения Куйвашева. Срок ее публикации, также как и общение губернатора с журналистами области на Бале прессы, сдвинулись практически на две недели. Судя по всему, это будет предвыборный манифест главы региона.
Еще одним подтверждением выборных позиций Куйвашева может быть визит министра обороны России в Екатеринбург на прошлой неделе. Как указывают источники, Сергей Шойгу планировал прибыть на один день – 20 января. Между тем, он прилетел в уральскую столицу, где проходили командно штабные учения, вечером накануне и общался с губернатором. Учитывая близость министра обороны к президенту, у которого накануне побывал Куйвашев, это был сигнал "к бою".
По мнению экспертов, одним из важных заданий на новую губернаторскую пятилетку для Евгения Куйвашева станет повышение обороноспособности России. И речь идет не только об имеющихся в регионе предприятиях ВПК, но и абсолютно новом производстве.
Ранее заявлялось о строительстве в стране трех заводов по производству современных ракетных комплексов С-500. Два из них уже открыты в Кирове и Нижнем Новгороде, а третий до сих пор не "приземлен". Не исключено, что он появится в Свердловской области, где активно занимаются ракетной тематикой.
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