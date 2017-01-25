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В Перми взялись за массовое сокращение чиновниковСегодня в 10:24

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В связи с реформой.

Администрация Пермского края проанонсировала массовые сокращения чиновников. Как поясняют в ведомстве, это вторая часть идущей в регионе политической реформы, сообщает "Уралинформбюро".

Перекраивать систему власти губернатор Виктор Басаргин начал в декабре 2016 года. В краевом правительстве были упразднены министерство информационного развития и агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям, изменена структура администрации главы региона.

На первом этапе реформы было сокращено 40 чиновников, что позволит краевому бюджету экономить 12,5 миллиона рулей в год.

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