В связи с реформой.

Администрация Пермского края проанонсировала массовые сокращения чиновников. Как поясняют в ведомстве, это вторая часть идущей в регионе политической реформы, сообщает "Уралинформбюро".

Перекраивать систему власти губернатор Виктор Басаргин начал в декабре 2016 года. В краевом правительстве были упразднены министерство информационного развития и агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям, изменена структура администрации главы региона.

На первом этапе реформы было сокращено 40 чиновников, что позволит краевому бюджету экономить 12,5 миллиона рулей в год.