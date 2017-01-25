Принесенный в "жертву" Улюкаев не добавил России очковСегодня в 13:38
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В антикоррупционной войне.
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International ранжировала страны по чистоте чиновничьих рядов."Индекс восприятия коррупции" России по итогам 2016 года оценен в 29 баллов из 100 – на уровне Казахстана, Ирана и Украины, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно методике, уровень коррупции в стране считается высоким, если та набирает менее 50 баллов. Такая же картина в РФ была годом ранее.
Ситуацию не исправили даже несколько громких арестов высокопоставленных чиновников в прошлом году, в том числе экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. В Transparency International считают, что эти дела никак не относятся к реальной борьбе со злоупотреблениями.
"Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых является прозрачные, честные выборы для контроля за политиками от главы сельсовета до президента, а не для палочки работающая система верховенства права", - прокомментировал выводы агентства генеральный директор "Трансперенси Интернешнл - Россия" Антон Поминов.
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