Высокинскому передали полномочия КулаченкоСегодня в 13:48
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По созданию рабочих мест.
Курировать создание новых рабочих мест на Среднем Урале с настоящего времени будет вице-губернатор Александр Высокинский. Новые полномочия чиновника прописаны в постановлении регионального правительства, опубликованном 24 января, передает "Уралинформбюро".
Согласно проведенной недавно реформе кабмина, на своем посту Высокинский отвечает за экономические прогнозы развития муниципалитетов и отраслей промышленности. В его руках также остается проект "Большой Екатеринбург".
Теперь он будет также координировать исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") в рамках указа президента РФ "О долгосрочной государственной экономической политике", а также программы модернизации и создания новых рабочих мест. В обоих случаях речь идет о периоде до 2020 года.
Первоначально эти направления курировал Алексей Орлов – ныне первый вице-губернатор Свердловской области. Затем полномочия поэтапно перешли к главе минфина Галине Кулаченко, а уже от нее достались Высокинскому.
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