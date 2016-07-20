Вне чиновничьих коридоров.

Бывший министр культуры Прикамья Игорь Гладнев сосредоточится на руководстве Пермским отделением Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом экс-чиновник сообщил на встрече с соратниками по организации, передает "Уралинформбюро".

Гладнев с февраля 2016 года является председателем реготделения РВИО, работающего на базе Пермского краеведческого музея. Как сообщают местные СМИ, в его ближайших планах – открытие офиса общества в центре столицы Прикамья.

Игорь Гладнев лишился поста министра в ходе правительственной реформы. Состав и структуру краевого кабмина переиначил губернатор Виктор Басаргин. У руля минкульта, пока что с приставкой и.о., встала Галина Кокоулина, ранее возглавлявшая краевую филармонию.



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