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Экс-министр культуры Прикамья нашел себе место25 января в 18:28

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Вне чиновничьих коридоров.

Бывший министр культуры Прикамья Игорь Гладнев сосредоточится на руководстве Пермским отделением Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом экс-чиновник сообщил на встрече с соратниками по организации, передает "Уралинформбюро".

Гладнев с февраля 2016 года является председателем реготделения РВИО, работающего на базе Пермского краеведческого музея. Как сообщают местные СМИ, в его ближайших планах – открытие офиса общества в центре столицы Прикамья.

Игорь Гладнев лишился поста министра в ходе правительственной реформы. Состав и структуру краевого кабмина переиначил губернатор Виктор Басаргин. У руля минкульта, пока что с приставкой и.о., встала Галина Кокоулина, ранее возглавлявшая краевую филармонию.

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