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Мэров на Среднем Урале лишают права голосаСегодня в 12:03

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Решающего.

В Заксобрание Свердловской области внесен законопроект, лишающий глав муниципалитетов права решающего голоса.

"В контексте законодательства о главах муниципалитетов, право решающего голоса – это право председателя думы проголосовать еще раз, если голоса разделились поровну. К примеру, если в гордуме Екатеринбурга на заседание пришло 16 человек, 8 проголосовали "за", 8 – "против", то мэр имеет право проголосовать еще раз", - пояснил "Уралинформбюро" юрист Иван Кадочников.

Поправки в федеральном законодательстве исключают эту "привилегию" мэров, в связи с чем и внесена инициатива в ЗакСо.

Стоит отметить, что упразднение данной нормы нельзя назвать тяжелой потерей: за последние 5 лет необходимости в решающем голосе главы ни в одном муниципалитете области ни разу не возникало.

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