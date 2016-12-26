Качканарцы придумают испытания для кандидатов в мэрыСегодня в 11:09
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С подачи думы.
Депутаты думы Качканара подключили население к разработке положений о конкурсе на пост главы. Горожане могут предложить необходимые на их взгляд критерии для оценки претендентов на мэрское кресло, пояснил "Уралинформбюро" председатель думы Геннадий Русских.
Вместе с тем в положении о конкурсе планируется предусмотреть два достаточно редких для политической системы Свердловской области нюанса. Во-первых, депутаты считают, что решение состоялся или нет конкурс, должна принимать дума, а не сама конкурсная комиссия, как в большинстве городов. Во-вторых, народные избранники полагают, что комиссии не нужно исключать кандидатов на пост - она должна составить рейтинг из них. "На наш взгляд, все претенденты, которые участвуют в этом процессе, должны быть представлены для рассмотрения представительным органом, но с учетом рейтингового положения", - подчеркнул собеседник агентства.
В остальном правила конкурса унифицированы: комиссия в 2 этапа (рассмотрение документов и собеседование) оценивает участников, затем они представляют думе свои программы развития города, после чего депутаты выбирают лучшего, на их взгляд.
Новая схема определения мэра будет введена в 2018 году. Нынешний глава Качканара Сергей Набоких был впервые избран народным голосованием в 2009 году, в 2013-м он повторно получил поддержку большинства качканарцев.
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