Выборы Тюменской облдумы обошлись в 392 миллионаСегодня в 16:16
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3,5 миллиона удалось сэкономить.
Выборы Тюменской облдумы, состоявшиеся в сентябре 2016 года, стоили региональному бюджету 392,1 миллиона рублей. Об этом 26 января на заседании бюджетного комитета областного парламента сообщил председатель регизбиркома Игорь Халин.
По его словам, большая часть средств – порядка 307 миллионов – ушла на оплату труда участников избирательной кампании. В среднем каждый из них получил 12,5 тысячи рублей. Остальные деньги были потрачены на командировки, канцелярию, изготовление печатной продукции и информирование избирателей о выборах, передает "Уралинформбюро".
При этом около 3,5 миллиона рублей избирком не израсходовал. Эти деньги вернулись в казну Тюменской области.
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