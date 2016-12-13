3,5 миллиона удалось сэкономить.

Выборы Тюменской облдумы, состоявшиеся в сентябре 2016 года, стоили региональному бюджету 392,1 миллиона рублей. Об этом 26 января на заседании бюджетного комитета областного парламента сообщил председатель регизбиркома Игорь Халин.

По его словам, большая часть средств – порядка 307 миллионов – ушла на оплату труда участников избирательной кампании. В среднем каждый из них получил 12,5 тысячи рублей. Остальные деньги были потрачены на командировки, канцелярию, изготовление печатной продукции и информирование избирателей о выборах, передает "Уралинформбюро".

При этом около 3,5 миллиона рублей избирком не израсходовал. Эти деньги вернулись в казну Тюменской области.