Якобы претензии к нему тут не при чем.

Глава Катав-Ивановского городского поселения Алексей Бисярин подал в отставку. О своем решении он объявил на заседании совета депутатов муниципалитета, сообщает "Уралинформбюро".

Как мэр объяснил журналистам, его уход связан исключительно с личными обстоятельствами. В чем именно они заключаются, он не уточнил.

Тем временем в кулуарах отмечают, что ранее Бисярин подвергся жесткой критике за плохую расчистку дорог. "На некоторых тротуарах толщина снега скоро достигнет по высоте ограждение", - возмущался, в частности, глава Катав-Ивановского района Евгений Кришин.

Алексей Бисярин возглавлял Катав-Ивановск с 2015 года, предыдущие три года он работал заместителем главы муниципалитета.