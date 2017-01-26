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Глава заснеженного Катав-Ивановска ушел в отставкуСегодня в 18:19

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Якобы претензии к нему тут не при чем.

Глава Катав-Ивановского городского поселения Алексей Бисярин подал в отставку. О своем решении он объявил на заседании совета депутатов муниципалитета, сообщает "Уралинформбюро".

Как мэр объяснил журналистам, его уход связан исключительно с личными обстоятельствами. В чем именно они заключаются, он не уточнил.

Тем временем в кулуарах отмечают, что ранее Бисярин подвергся жесткой критике за плохую расчистку дорог. "На некоторых тротуарах толщина снега скоро достигнет по высоте ограждение", - возмущался, в частности, глава Катав-Ивановского района Евгений Кришин.

Алексей Бисярин возглавлял Катав-Ивановск с 2015 года, предыдущие три года он работал заместителем главы муниципалитета.

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