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Первоуральск окончательно отказался от партсписковСегодня в 15:29

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На выборах гордумы.

Первоуральская дума на заседании 26 января утвердила переход на мажоритарную систему выборов депутатского корпуса. Она предполагает голосование исключительно по округам, без партсписков. За внесение изменений в устав города проголосовали 24 из 25 присутствовавших депутатов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе думы.

Первоуральск стал первой ласточкой в новом политическом тренде, захлестнувшем города Среднего Урала. 17 января отмену голосования по спискам на публичных слушаниях поддержали горожане. Сейчас возвращение мажоритарной системы выборов активно обсуждается в других свердловских муниципалитетах.

Следующие выборы думы Первоуральска состоятся в сентябре 2017 года. В тот же день голосовать за депутатов будут жители еще 48 городов Среднего Урала, в 13 из них пока действует смешанная система выборов – по партийным спискам и округам.

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