Челябинские депутаты похвастаются доходами раньше срокаСегодня в 18:29
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К 1 марта.
Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш призвал коллег сдать отчеты о доходах и имуществе на месяц раньше положенного срока – к 1 марта. К депутатам спикер обратился на заседании 26 января, передает "Уралинформбюро".
Как следует из спича Мякуша, в рядах "медведей" по этому поводу царит согласие, дело за оппозицией: "Я обращаюсь к депутатам от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" присоединиться к фракции "Единой России" и начать сдавать декларации уже в феврале, в срок до 1 марта".
В соответствии с действующим законодательством, депутаты всех уровней власти должны отчитываться о доходах и имуществе к 1 апреля.
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