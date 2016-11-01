×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинские депутаты похвастаются доходами раньше срокаСегодня в 18:29

  • Текст

К 1 марта.

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш призвал коллег сдать отчеты о доходах и имуществе на месяц раньше положенного срока – к 1 марта. К депутатам спикер обратился на заседании 26 января, передает "Уралинформбюро".

Как следует из спича Мякуша, в рядах "медведей" по этому поводу царит согласие, дело за оппозицией: "Я обращаюсь к депутатам от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" присоединиться к фракции "Единой России" и начать сдавать декларации уже в феврале, в срок до 1 марта".

В соответствии с действующим законодательством, депутаты всех уровней власти должны отчитываться о доходах и имуществе к 1 апреля.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus