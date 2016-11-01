К 1 марта.

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш призвал коллег сдать отчеты о доходах и имуществе на месяц раньше положенного срока – к 1 марта. К депутатам спикер обратился на заседании 26 января, передает "Уралинформбюро".

Как следует из спича Мякуша, в рядах "медведей" по этому поводу царит согласие, дело за оппозицией: "Я обращаюсь к депутатам от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" присоединиться к фракции "Единой России" и начать сдавать декларации уже в феврале, в срок до 1 марта".

В соответствии с действующим законодательством, депутаты всех уровней власти должны отчитываться о доходах и имуществе к 1 апреля.