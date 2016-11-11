Половину доверили депутатам.

26 января состоялось заседание президиума политсовета свердловского реготделения "Единой России". "Медведи" провели ряд кадровых перестановок в муниципальных ячейках партии, а также определили состав восьми постоянно действующих комиссий при политсовете, передает "Уралинформбюро".

Комиссию по партийному строительству и организационно-кадровой работе возглавил ректор УрГЭУ Яков Силин. Политолог Александр Александров встал у руля комиссии по идеологии, пропаганде, организации и проведению избирательных кампаний.

Депутат регионального ЗакСо Анатолий Сухов будет отвечать за работу с обращениями граждан. Его коллега Алексей Коробейников – за взаимодействие с общественными организациями области. Еще один парламентарий Виктор Якимов – за центр проектных решений. Вице-спикер свердловского парламента Владимир Власов – за реализацию национальных проектов, указов президента и взаимодействие с властями муниципалитетов.

Руководить комиссией по контролю в сфере ЖКХ будет глава коммунального министерства Свердловской области Николай Смирнов. Комиссию по работе с молодежью и спортивными организациями доверили директору регионального департамента по молодежной политике Ольге Глацких.