Свердловские единороссы расписали составы своих комиссийСегодня в 18:07
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Половину доверили депутатам.
26 января состоялось заседание президиума политсовета свердловского реготделения "Единой России". "Медведи" провели ряд кадровых перестановок в муниципальных ячейках партии, а также определили состав восьми постоянно действующих комиссий при политсовете, передает "Уралинформбюро".
Комиссию по партийному строительству и организационно-кадровой работе возглавил ректор УрГЭУ Яков Силин. Политолог Александр Александров встал у руля комиссии по идеологии, пропаганде, организации и проведению избирательных кампаний.
Депутат регионального ЗакСо Анатолий Сухов будет отвечать за работу с обращениями граждан. Его коллега Алексей Коробейников – за взаимодействие с общественными организациями области. Еще один парламентарий Виктор Якимов – за центр проектных решений. Вице-спикер свердловского парламента Владимир Власов – за реализацию национальных проектов, указов президента и взаимодействие с властями муниципалитетов.
Руководить комиссией по контролю в сфере ЖКХ будет глава коммунального министерства Свердловской области Николай Смирнов. Комиссию по работе с молодежью и спортивными организациями доверили директору регионального департамента по молодежной политике Ольге Глацких.
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