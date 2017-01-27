США готовятся к космической войне с РоссиейСегодня в 10:11
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И Китаем.
Россия разрабатывает оружие против спутников, в том числе лазерное, уверены в Штатах. Это грозит уничтожением американских космических аппаратов, заявил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.
По его словам, помимо прямой угрозы, применение такого оружия обернется множеством обломков на орбите, что затруднит доступ к космическим аппаратам.
Как отметил генерал, Китай продолжает испытывать собственные оборонные системы: "В недалеком будущем Россия и КНР смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят, мы удостоверимся в том, что все знают о нашей готовности противостоять угрозе".
Следует отметить, что The Washington Post еще в мае прошлого года сообщал, что в Пентагоне высказываются опасения по поводу разработки Россией и Китаем технологий для атаки США в космосе. В Москве информацию тогда опровергли, передает "Уралинформбюро".
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