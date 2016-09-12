Помощников у депутатов все больше.

Работа Госдумы РФ в 2017 году обойдется национальной казне в 10,1 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".

Согласно проекту сметы, одобренному на днях думскими комитетами по регламенту и по бюджету, 5,1 миллиарда рублей пойдет на обеспечение деятельности нижней палаты парламента. На организацию работы депутатов и их помощников уйдет 4,8 миллиарда. 80,1 миллиона рублей заложено на уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, учтены расходы на экспертно-аналитическую работу, сопровождающую законотворческую деятельность, а также на зарплату помощников парламентариев в избирательных округах и гражданских служащих аппарата Госдумы, с учетом увеличения количества тех и других.