Госдума будет стоить россиянам 10 миллиардовСегодня в 11:05
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Помощников у депутатов все больше.
Работа Госдумы РФ в 2017 году обойдется национальной казне в 10,1 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".
Согласно проекту сметы, одобренному на днях думскими комитетами по регламенту и по бюджету, 5,1 миллиарда рублей пойдет на обеспечение деятельности нижней палаты парламента. На организацию работы депутатов и их помощников уйдет 4,8 миллиарда. 80,1 миллиона рублей заложено на уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, учтены расходы на экспертно-аналитическую работу, сопровождающую законотворческую деятельность, а также на зарплату помощников парламентариев в избирательных округах и гражданских служащих аппарата Госдумы, с учетом увеличения количества тех и других.
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