Пакуя чемоданы в Киев.

Бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков, не сумев переизбраться на новый срок, дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Информацию раскрыло само надзорное ведомство, указав, что это уже второй российский парламентарий, пошедший на сотрудничество с властями Незалежной, сообщает "Уралинформбюро".

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", - заявил по итогам процессуальных действий Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "1+1".

Первым показания дал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. На сегодняшний день он считается одним из ключевых свидетелей, подтверждающих правоту обвинения.

Оба бывших парламентария получили вид на жительство на Украине и уже перевезли туда свои семьи.

Экс-президента Виктора Януковича на Украине обвиняют в том, что он пытался организовать вторжение российских войск в Киев. В отношении него заочно вынесено решение об аресте.