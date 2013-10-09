Пермские "медведи" обновили состав президиума политсоветаСегодня в 11:28
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И определились с постоянными комиссиями.
Политсовет пермского краевого отделения "Единой России" на заседании 26 января утвердил обновленный состав своего президиума, сообщает "Уралинформбюро".
12 из 20 мест в нем заняли депутаты регионального Заксобрания: Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Сергей Ветошкин, Армен Гарслян, Николай Демкин, Сергей Клепцин, Татьяна Миролюбова, Игорь Папков, Виктор Плюснин, Валерий Сухих, Александр Третьяков и Геннадий Шилов. Еще 3 места отошли депутатам Пермской гордумы - Дмитрию Малютину, Вячеславу Григорьеву и Юрию Уткину.
В состав президиума также вошли: руководитель губернаторской администрации Рустем Юсупов, глава столицы Прикамья Дмитрий Самойлов, глава Пермского МР Александр Кузнецов, председатель объединения организаций профсоюзов Пермского края "Пермский Крайсовпроф" Сергей Булдашов и председатель совета директоров Корпорации развития Пермского края Геннадий Тушнолобов.
Кроме того, на заседании был определен перечень комиссий, постоянно действующих при политсовете, - по взаимодействию с общественными объединениями, по работе с обращениями граждан, по промышленности и предпринимательству, по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, по социальным вопросам, по политическому планированию и проектной работе, по партийному строительству и вопросам организации кадровой работы, по подготовке и организации избирательных кампаний.
Председатели комиссий будут определены к 20 февраля.
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